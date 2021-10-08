Рада не смогла избрать нового вице-спикера парламента. К этому вопросу вернутся 19 октября

Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не смогла избрать первого вице-спикера парламента вместо Руслана Стефанчука, который стал его главой.
Рада закрыла пленарное заседание, так и не приняв решение о первом заместителе главы парламента. Решение поддержали 226 народных депутатов. К рассмотрению этого вопроса вернутся на следующей пленарной неделе — во вторник, 19 октября.
Основным кандидатом на должность первого вице-спикера называют главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Кроме того, от фракции «Европейская солидарность» прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.
Вторым вице-спикером Рады является представительница партии «Батьківщина» Елена Кондратюк.
- В четверг, 7 октября, Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Перед этим 5 октября Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на время рассмотрения вопроса о его отставке. Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.