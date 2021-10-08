Рада не змогла обрати нового віцеспікера парламенту. До цього питання повернуться 19 жовтня

Верховна Рада на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, не змогла обрати першого віцеспікера парламенту замість Руслана Стефанчука, який став його главою.

Рада закрила пленарне засідання, так і не ухваливши рішення щодо першого заступника голови парламенту. Рішення підтримали 226 народних депутатів. До розгляду цього питання повернуться на наступному пленарному тижні — у вівторок, 19 жовтня.

Основним кандидатом на посаду першого віцеспікера називають главу партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Крім того, від фракції «Європейська солідарність» пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.

Другим віцеспікером Ради є представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк.