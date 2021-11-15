«Укрзалізниця» попередила про можливе запізнення потягів цього тижня

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про можливі запізнення потягів 15—19 листопада через реконструкцію колії.
Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі компанії.
Ремонт відбуватиметься на ділянці «Миронівка — Ім. Т. Шевченка». Запізнення поїздів очікується на станціях Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон. «Орієнтовний час затримки — від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада», — повідомили в компанії.
«Укрзалізниця» додала, що зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком.
- Наприкінці жовтня в Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це кілька потягів були вимушені змінити свій маршрут — час затримки рейсів становив до чотирьох годин.
- У вересні на Буковині під рейками на перегоні Новоселиця — Мамалига виникло провалля, через це було змінено маршрут руху поїздів.
- 29 березня за 50 кілометрів від кінцевої станції Запоріжжя з рейок зійшов потяг «Інтерсіті+» № 732. На бік перекинулися шість із 10 вагонів. У поїзді перебували 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Поліція розслідує порушення правил руху й експлуатації залізничного транспорту (ст. 276 КК).