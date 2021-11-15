«Укрзалізниця» попередила про можливе запізнення потягів цього тижня

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про можливі запізнення потягів 15—19 листопада через реконструкцію колії.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі компанії.

Ремонт відбуватиметься на ділянці «Миронівка — Ім. Т. Шевченка». Запізнення поїздів очікується на станціях Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон. «Орієнтовний час затримки — від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада», — повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» додала, що зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком.