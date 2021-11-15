«Укрзалізниця» предупредила о возможных опозданиях поездов на этой неделе

Компания «Укрзалізниця» сообщила о возможных опозданиях поездов 15—19 ноября из-за реконструкции путей.
Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.
Ремонт будет проходить на участке «Мироновка — Им. Т. Шевченко». Опоздание поездов ожидается на станциях Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон. «Ориентировочное время задержки — от 5 минут до полутора часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября», — сообщили в компании.
«Укрзалізниця» добавила, что сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.
- В конце октября в Житомирской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Поэтому несколько поездов были вынуждены изменить свой маршрут — время задержки рейсов составляло до четырех часов.
- В сентябре на Буковине под рельсами на перегоне Новоселица — Мамалыга образовался провал, из-за этого изменился маршрут движения поездов.
- 29 марта в 50 километрах от конечной станции Запорожье с рельсов сошел поезд «Интерсити+» № 732. На бок перевернулись шесть из 10 вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция расследует нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 276 УК).