«Укрзалізниця» предупредила о возможных опозданиях поездов на этой неделе

Компания «Укрзалізниця» сообщила о возможных опозданиях поездов 15—19 ноября из-за реконструкции путей.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Ремонт будет проходить на участке «Мироновка — Им. Т. Шевченко». Опоздание поездов ожидается на станциях Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон. «Ориентировочное время задержки — от 5 минут до полутора часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября», — сообщили в компании.

«Укрзалізниця» добавила, что сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.