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Более 20 поездов опаздывают из-за аварии на Житомирской железной дороге. Время задержки до 4 часов

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Житомирской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Поэтому ряд поездов вынуждены изменить свой маршрут — время задержки рейсов составляет до четырех часов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Поезда дальнего сообщения, которые шли в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.

А вот скоростной «Интерсити+» № 716 Перемышль — Киев и поезд № 29/30 Киев — Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Также в УЗ предупредили о возможном опоздании таких рейсов:

  • № 134/133 Рахов — Николаев;
  • № 772/771 Хмельницкий — Киев;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • № 357/758 Киев — Рахов;
  • № 867/868 Киев — Гречаны;
  • № 13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
  • № 145/146 Киев — Измаил;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 105/106 Киев — Одесса;
  • № 41/42 Трускавец — Днепр;
  • № 42/41 Днепр — Трускавец;
  • № 130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
  • № 22/21 Трускавец — Харьков;
  • № 3/4 Ужгород — Запорожье;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 139/140 Киев — Каменец-Подольский.

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. «Укрзалізниця» извиняется за вынужденную задержку.