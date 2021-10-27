Более 20 поездов опаздывают из-за аварии на Житомирской железной дороге. Время задержки до 4 часов

В Житомирской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Поэтому ряд поездов вынуждены изменить свой маршрут — время задержки рейсов составляет до четырех часов.
Об этом сообщает «Укрзалізниця».
Поезда дальнего сообщения, которые шли в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.
А вот скоростной «Интерсити+» № 716 Перемышль — Киев и поезд № 29/30 Киев — Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.
Также в УЗ предупредили о возможном опоздании таких рейсов:
- № 134/133 Рахов — Николаев;
- № 772/771 Хмельницкий — Киев;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
- № 357/758 Киев — Рахов;
- № 867/868 Киев — Гречаны;
- № 13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
- № 145/146 Киев — Измаил;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 105/106 Киев — Одесса;
- № 41/42 Трускавец — Днепр;
- № 42/41 Днепр — Трускавец;
- № 130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
- № 22/21 Трускавец — Харьков;
- № 3/4 Ужгород — Запорожье;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 139/140 Киев — Каменец-Подольский.
Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. «Укрзалізниця» извиняется за вынужденную задержку.
- 29 марта в 50 километрах от конечной станции Запорожье с рельсов сошел поезд «Интерсити+» № 732. На бок перевернулись шесть из 10 вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция расследует нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 276 УК).
- Вечером 30 марта поезд Hyundai «Интерсити+» вернули на рельсы. Его отправили на диагностику в депо базирования. После служебного расследования причин аварии 2 апреля от работы отстранили ряд руководителей Приднепровской железной дороги.