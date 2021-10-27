Понад 20 потягів запізнюються через аварію на Житомирській залізниці. Час затримки до 4 годин

У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут — час затримки рейсів становить до чотирьох годин.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Потяги далекого сполучення, які їхали в напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

А от швидкісний «Інтерсіті+» № 716 Перемишль — Київ і потяг № 29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень і Шепетівку.

Також в «Укрзалізниці» попередили, про можливе запізнення таких рейсів:

№ 134/133 Рахів — Миколаїв;

№ 772/771 Хмельницький — Київ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 138/137 Хмельницький — Лисичанськ;

№ 769/770 Київ — Камʼянець-Подільський;

№ 357/758 Київ — Рахів;

№ 867/868 Київ — Гречани;

№ 13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;

№ 145/146 Київ — Ізмаїл;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 105/106 Київ — Одеса;

№ 41/42 Трускавець — Дніпро;

№ 42/41 Дніпро — Трускавець;

№ 130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;

№ 22/21 Трускавець — Харків;

№ 3/4 Ужгород — Запоріжжя;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 139/140 Київ — Камʼянець-Подільський.

Роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають. «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку.