Понад 20 потягів запізнюються через аварію на Житомирській залізниці. Час затримки до 4 годин

У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут — час затримки рейсів становить до чотирьох годин.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Потяги далекого сполучення, які їхали в напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.
А от швидкісний «Інтерсіті+» № 716 Перемишль — Київ і потяг № 29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень і Шепетівку.
Також в «Укрзалізниці» попередили, про можливе запізнення таких рейсів:
- № 134/133 Рахів — Миколаїв;
- № 772/771 Хмельницький — Київ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
- № 769/770 Київ — Камʼянець-Подільський;
- № 357/758 Київ — Рахів;
- № 867/868 Київ — Гречани;
- № 13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
- № 145/146 Київ — Ізмаїл;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 105/106 Київ — Одеса;
- № 41/42 Трускавець — Дніпро;
- № 42/41 Дніпро — Трускавець;
- № 130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
- № 22/21 Трускавець — Харків;
- № 3/4 Ужгород — Запоріжжя;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- № 139/140 Київ — Камʼянець-Подільський.
Роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають. «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку.
- 29 березня за 50 кілометрів від кінцевої станції Запоріжжя з рейок зійшов потяг «Інтерсіті+» № 732. На бік перекинулися шість із 10 вагонів. У поїзді перебували 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Поліція розслідує порушення правил руху й експлуатації залізничного транспорту (ст. 276 КК).
- Увечері 30 березня поїзд Hyundai «Інтерсіті+» повернули на рейки. Він відправлений на діагностику в депо базування. Після службового розслідування причин аварії 2 квітня від роботи відсторонили низку керівників Придніпровської залізниці.