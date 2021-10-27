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Понад 20 потягів запізнюються через аварію на Житомирській залізниці. Час затримки до 4 годин

Автор:
Софія Телішевська
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У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут — час затримки рейсів становить до чотирьох годин.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Потяги далекого сполучення, які їхали в напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

А от швидкісний «Інтерсіті+» № 716 Перемишль — Київ і потяг № 29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень і Шепетівку.

Також в «Укрзалізниці» попередили, про можливе запізнення таких рейсів:

  • № 134/133 Рахів — Миколаїв;
  • № 772/771 Хмельницький — Київ;
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
  • № 769/770 Київ — Камʼянець-Подільський;
  • № 357/758 Київ — Рахів;
  • № 867/868 Київ — Гречани;
  • № 13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
  • № 145/146 Київ — Ізмаїл;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 105/106 Київ — Одеса;
  • № 41/42 Трускавець — Дніпро;
  • № 42/41 Дніпро — Трускавець;
  • № 130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
  • № 22/21 Трускавець — Харків;
  • № 3/4 Ужгород — Запоріжжя;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • № 139/140 Київ — Камʼянець-Подільський.

Роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають. «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку.

  • 29 березня за 50 кілометрів від кінцевої станції Запоріжжя з рейок зійшов потяг «Інтерсіті+» № 732. На бік перекинулися шість із 10 вагонів. У поїзді перебували 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Поліція розслідує порушення правил руху й експлуатації залізничного транспорту (ст. 276 КК).
  • Увечері 30 березня поїзд Hyundai «Інтерсіті+» повернули на рейки. Він відправлений на діагностику в депо базування. Після службового розслідування причин аварії 2 квітня від роботи відсторонили низку керівників Придніпровської залізниці.