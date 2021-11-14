На кліматичному саміті у Глазго понад 200 країн підписали нову угоду, щоб спинити глобальне потепління

За даними ВВС, Швейцарія висловила «глибоке розчарування» через зміну формулювань останньої миті. Окрім питання викопного палива, у тексті угоди йдеться, що країни повинні до 2050 року досягти кліматичної нейтральності та спинити глобальне потепління до 1,5 градуса.

На Кліматичному саміті COP26 у Глазго після двох тижнів обговорень представники понад 200 країн затвердили підсумкову угоду, яка містить чіткий план зі скорочення використання вугілля . Після дискусії підписанти змінили формулювання з «відмови від вугільної енергетики» на «поетапне скорочення».

До кінця 2022 року країни повинні «переглянути та посилити» свої цільові показники щодо скорочення викидів на 2030 рік. Розвиненим країнам рекомендується щонайменше подвоїти обсяг колективного фінансування боротьби зі зміною клімату, щоб допомогти країнам, які розвиваються, адаптуватися до зміни клімату.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав підсумковий документ компромісним, а домовленості щодо клімату недостатніми.

«Битва за клімат — це боротьба за наші життя, і вона має бути виграна», — повідомив він.

Згідно з Паризькою угодою 2015 року, країни погодилися оновлювати свої плани щодо скорочення викидів кожні пʼять років.

Також лідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 у Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року та виділити близько $20 мільярдів державних і приватних коштів для інвестицій у захист й відновлення лісів.