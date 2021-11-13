Bellingcat: Премʼєра фільму про «вагнерівців» запланована на початок наступного тижня

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на початку наступного тижня опублікує фільм про «вагнергейт» — минулорічну спецоперацію із затримання у Мінську бойовиків «приватної військової компанії Вагнера», до якої, за даними українських журналістів, причетна українська влада.

Про це організація повідомила у Twitter у суботу, 13 листопада.

«На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт «Вагнергейт», в якому детально описується, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі у липні 2020 року», — зазначили у Bellingcat.