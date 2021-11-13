Bellingcat: Премьера фильма о «вагнеровцах» запланирована на начало следующей недели

Международная группа расследователей Bellingcat в начале следующей недели опубликует фильм о «вагнергейте» — прошлогодней спецоперации по задержанию в Минске боевиков «частной военной компании Вагнера», к которой, по данным украинских журналистов, причастны украинские власти.
Об этом организация сообщила в Twitter в субботу, 13 ноября.
«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет «Вагнергейт», в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», — отметили в Bellingcat.
О том, что этот фильм снимают, стало известно 22 декабря 2020 года. Первую часть фильма (интервью и фактаж расследования) должны были опубликовать еще в феврале 2021 года, а премьеру самого фильма «длинного и качественного» как раз планировали на осень.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.