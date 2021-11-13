Bellingcat: Премьера фильма о «вагнеровцах» запланирована на начало следующей недели

Международная группа расследователей Bellingcat в начале следующей недели опубликует фильм о «вагнергейте» — прошлогодней спецоперации по задержанию в Минске боевиков «частной военной компании Вагнера», к которой, по данным украинских журналистов, причастны украинские власти.

Об этом организация сообщила в Twitter в субботу, 13 ноября.

«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет «Вагнергейт», в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», — отметили в Bellingcat.