У США розбився літак із космічним туристом Blue Origin

У США під час падіння невеликого літака у штаті Нью-Джерсі загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс. У жовтні він літав у космос разом із 90-річним актором Вільямом Шетнером.
Про це повідомила компанія американського мільярдера Джеффа Безоса на своїй сторінці у Twitter.
За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак Cessna-172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів, впав у лісистій місцевості поруч з озером Кема.
Загинули дві людини, одним із них виявився Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів до космосу на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 13 жовтня Blue Origin вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. На його борту був актор Вільям Шетнер, який зіграв Капітана Кірка в «Зоряному шляху».