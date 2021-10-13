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Компанія Blue Origin запустила в космос свій другий повністю цивільний екіпаж

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. Запуск відбувся на заході штату Техас у середу, 13 жовтня, о 17:50 за Києвом. Політ тривав трохи понад 10 хвилин.

На борту були:

  • колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен;
  • віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes Глен де Вріс;
  • 90-річний актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», він офіційно став найстаршим астронавтом;
  • віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс.

Корабель піднявся на висоту близько ста кілометрів над рівнем моря — це вважається умовною межею космосу (лінія Кармана). У невагомості екіпаж провів близько чотирьох хвилин, а після повернувся на Землю.

Після зниження капсула сіла із використанням парашутної системи, а ракета-носій самостійно спустилась і вертикально сіла у районі стартового майданчика. Екіпаж NS-18 на землі зустріч Безос.

Це вже другий політ Blue Origin із повністю цивільним на борту. Перший відбувся 20 липня, тоді на борту був сам Безос.

  • 30 вересня діючі та колишні співробітники Blue Origin назвали компанію Джеффа Безоса «токсичним» місцем для роботи, в якому є сексизм, і де нехтують безпекою суборбітального корабля New Shepard.