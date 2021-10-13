Компанія Blue Origin запустила в космос свій другий повністю цивільний екіпаж

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. Запуск відбувся на заході штату Техас у середу, 13 жовтня, о 17:50 за Києвом. Політ тривав трохи понад 10 хвилин.

На борту були:

колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен;

віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes Глен де Вріс;

90-річний актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», він офіційно став найстаршим астронавтом;

віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс.

Корабель піднявся на висоту близько ста кілометрів над рівнем моря — це вважається умовною межею космосу (лінія Кармана). У невагомості екіпаж провів близько чотирьох хвилин, а після повернувся на Землю.

Після зниження капсула сіла із використанням парашутної системи, а ракета-носій самостійно спустилась і вертикально сіла у районі стартового майданчика. Екіпаж NS-18 на землі зустріч Безос.

Це вже другий політ Blue Origin із повністю цивільним на борту. Перший відбувся 20 липня, тоді на борту був сам Безос.