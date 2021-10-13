Компанія Blue Origin запустила в космос свій другий повністю цивільний екіпаж

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. Запуск відбувся на заході штату Техас у середу, 13 жовтня, о 17:50 за Києвом. Політ тривав трохи понад 10 хвилин.
На борту були:
- колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен;
- віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes Глен де Вріс;
- 90-річний актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», він офіційно став найстаршим астронавтом;
- віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс.
Корабель піднявся на висоту близько ста кілометрів над рівнем моря — це вважається умовною межею космосу (лінія Кармана). У невагомості екіпаж провів близько чотирьох хвилин, а після повернувся на Землю.
Після зниження капсула сіла із використанням парашутної системи, а ракета-носій самостійно спустилась і вертикально сіла у районі стартового майданчика. Екіпаж NS-18 на землі зустріч Безос.
Це вже другий політ Blue Origin із повністю цивільним на борту. Перший відбувся 20 липня, тоді на борту був сам Безос.
- 30 вересня діючі та колишні співробітники Blue Origin назвали компанію Джеффа Безоса «токсичним» місцем для роботи, в якому є сексизм, і де нехтують безпекою суборбітального корабля New Shepard.