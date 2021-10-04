У космос на кораблі Blue Origin полетить 90-річний актор Вільям Шетнер — він зіграв капітана Кірка в «Зоряному шляху»

Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса підтвердила участь актора Вільяма Шетнера, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», у другому польоті в космос на кораблі New Shepard.

Про це компанія повідомила у своєму Twitter. Раніше про участь Шетнера в місії писали ЗМІ, але компанія це не підтверджувала.

Четвертим членом екіпажу місії, яка запланована на 12 жовтня, стала віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс. Перші два члена — колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен і віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systеmes Глен де Вріс.

Цікаво, що Шетнеру зараз 90 років. Він стане найстаршою людиною в історії, яка побувала у космосі.