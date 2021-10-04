В космос на корабле Blue Origin полетит 90-летний актер Уильям Шетнер — он сыграл капитана Кирка в «Звездном пути»

Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса подтвердила участие актера Уильяма Шетнера, который сыграл капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь», во втором полете в космос на корабле New Shepard.

Об это компания сообщила в своем Twitter. Ранее об участии Шетнера в миссии писали СМИ, но компания это не подтверждала.

Четвертым членом экипажа миссии, которая запланирована на 12 октября, стала вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс. Первые два члена — бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systеmes Глен де Врис.

Интересно, что Шетнеру сейчас 90 лет. Он станет самым пожилым человеком в истории, побывавшем в космосе.