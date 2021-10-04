В космос на корабле Blue Origin полетит 90-летний актер Уильям Шетнер — он сыграл капитана Кирка в «Звездном пути»

Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса подтвердила участие актера Уильяма Шетнера, который сыграл капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь», во втором полете в космос на корабле New Shepard.
Об это компания сообщила в своем Twitter. Ранее об участии Шетнера в миссии писали СМИ, но компания это не подтверждала.
Четвертым членом экипажа миссии, которая запланирована на 12 октября, стала вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс. Первые два члена — бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systеmes Глен де Врис.
Интересно, что Шетнеру сейчас 90 лет. Он станет самым пожилым человеком в истории, побывавшем в космосе.
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 30 сентября действующие и бывшие сотрудники Blue Origin назвали компанию Джеффа Безоса «токсичным» местом для работы, в котором есть сексизм, и где пренебрегают безопасностью суборбитального корабля New Shepard.