Сексизм и пренебрежение безопасностью. Сотрудники Blue Origin назвали компанию Безоса «токсичной»

Действующие и бывшие сотрудники аэрокосмической Blue Origin назвали компанию Джеффа Безоса «токсичным» местом для работы, в котором есть сексизм, и где пренебрегают безопасностью суборбитального корабля New Shepard, второй полет которого запланирован на 12 октября.

Открытое письмо сотрудники, среди которых бывший руководитель отдела по связям Александра Абрамс, опубликовали на сайте Lioness.

«Мы — группа из 21 бывшего и нынешнего сотрудника Blue Origin. Многие из нас всю свою карьеру мечтали помочь запустить пилотируемую ракету в космос и увидеть, как она благополучно венрнется на Землю. Но когда в июле этого года в космос полетел Джефф Безос, мы не разделили его восторга. Вместо этого многие из нас смотрели на это с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли смотреть», — сказано в письме.

Отмечается, что в Blue Origin создана сексистская среда в отношении женщин — им не дают должности руководителей высшего звена. Некоторые женщины подвергались сексуальным домогательствам, а один из бывших руководителей называл женщин «девочками» и «куколками». Также указано, что в компании из более 3 600 сотрудников подавляющее большинство — белые мужчины.

В целом они жалуются на корпоративную культуру, которая «нанесла урон психическому здоровью многих людей, благодаря которым деятельность Blue Origin стала возможной».