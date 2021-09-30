Сексизм і нехтування безпекою. Співробітники Blue Origin назвали компанію Безоса «токсичною»

Нинішні і колишні співробітники аерокосмічної Blue Origin назвали компанію Джеффа Безоса «токсичним» місцем для роботи, в якому є сексизм, і де нехтують безпекою суборбітального корабля New Shepard, другий політ якого запланований на 12 жовтня.

Відкритий лист співробітники, серед яких колишня керівниця відділу звʼязків Олександра Абрамс, опублікували на сайті Lioness.

«Ми — група з 21 колишнього і нинішнього співробітника Blue Origin. Багато з нас всю свою карʼєру мріяли допомогти запустити пілотовану ракету в космос і побачити, як вона успішно повернеться на Землю. Але коли в липні цього року в космос полетів Джефф Безос, ми не розділили його захоплення. Замість цього багато хто з нас дивилися на це з неймовірним почуттям занепокоєння. Дехто взагалі не міг дивитися», — сказано в листі.

Зазначається, що в Blue Origin створено сексистське середовище по відношенню до жінок — їм не дають посади керівників вищої ланки. Деякі жінки зазнавали сексуальних домагань, а один із колишніх керівників називав жінок «дівчатками» і «лялечками». Також зазначено, що в компанії з понад 3 600 працівників переважна кількість — білі чоловіки.

В цілому вони скаржаться на корпоративну культуру, яка «завдала шкоди психічному здоровʼю багатьох людей, завдяки яким діяльність Blue Origin стала можливою».