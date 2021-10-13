Компания Blue Origin запустила в космос свой второй полностью гражданский экипаж

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса во второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Запуск состоялся на западе штата Техас в среду, 13 октября, в 17:50 по Киеву. Полет длился чуть больше 10 минут.

На борту были:

бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен;

вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systemes Глен де Врис;

90-летний актер Уильям Шэтнер, сыгравший капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь», он официально стал самым старым астронавтом;

вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.

Корабль поднялся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса (линия Кармана). В невесомости экипаж провел около четырех минут, а после вернулся на Землю.

После снижения капсула села с использованием парашютной системы, а ракета-носитель самостоятельно спустилась и вертикально села в районе стартовой площадки. Экипаж NS-18 на земле встречал Безос.

Это уже второй полет Blue Origin с полностью гражданским экипажем на борту. Первый состоялся 20 июля, тогда на борту был сам Безос.