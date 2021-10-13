Компания Blue Origin запустила в космос свой второй полностью гражданский экипаж

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса во второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Запуск состоялся на западе штата Техас в среду, 13 октября, в 17:50 по Киеву. Полет длился чуть больше 10 минут.
На борту были:
- бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен;
- вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systemes Глен де Врис;
- 90-летний актер Уильям Шэтнер, сыгравший капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь», он официально стал самым старым астронавтом;
- вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.
Корабль поднялся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса (линия Кармана). В невесомости экипаж провел около четырех минут, а после вернулся на Землю.
После снижения капсула села с использованием парашютной системы, а ракета-носитель самостоятельно спустилась и вертикально села в районе стартовой площадки. Экипаж NS-18 на земле встречал Безос.
Это уже второй полет Blue Origin с полностью гражданским экипажем на борту. Первый состоялся 20 июля, тогда на борту был сам Безос.
- 30 сентября действующие и бывшие сотрудники Blue Origin назвали компанию Джеффа Безоса «токсичным» местом для работы, в котором есть сексизм, и где пренебрегают безопасностью суборбитального корабля New Shepard.