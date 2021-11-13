В США разбился самолет с космическим туристом Blue Origin

В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис. В октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером.
Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет Cessna-172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов, упал в лесистой местности рядом с озером Кема.
Погибли два человека, одним из них оказался Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systemes.
- 20 июля миллиардер Джефф Безос улетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 13 октября Blue Origin вторично запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. На его борту был актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути».