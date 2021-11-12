Disney+ опублікував перелік премʼєр до 2023 року: «Чіп і Дейл», «Міс Марвел» та 33 сезон «Сімпсонів»

12 листопада стримінговий сервіс Disney+ у рамках своєї другої річниці представив майбутні проєкти. Нові та старі підписники, які повернулися на платформу, можуть отримати підписку на один місяць Disney+ за $2, якщо вони зареєструються до неділі, 14 листопада (далі підписка буде як і завжди — $8).

Disney+ вже показав премʼєру перезапуску фільму «Сам удома».

8 грудня відбудеться реліз документального фільму «Ласкаво просимо на Землю» — у стрічці Вілл Сміт досліджує флору та фауну.

Фільм «Чіп і Дейл» вийде навесні 2022 року. Sneakerella (аналог «Попелюшки) вийде 18 лютого 2022 року. За сюжетом головний герой працює на складі виробництва взуття, мріє стати дизайнером кросівок і зустрічає дочку процвітаючого гравця NBA.