Disney+ опубликовал перечень премьер до 2023 года: «Чип и Дейл», «Мисс Марвел» и 33 сезон «Симпсонов»

12 ноября стриминговый сервис Disney+ в рамках своей второй годовщины представил будущие проекты. Новые и старые подписчики, которые вернутся на платформу, получат подписку на один месяц Disney+ за $2, если они зарегистрируются до воскресенья, 14 ноября (дальше подписка будет как обычно — $8).
Disney+ уже показал премьеру перезапуска фильма «Один дома».
8 декабря состоится релиз документального фильма «Добро пожаловать на Землю» — в ленте Уилл Смит исследует флору и фауну.
Фильм «Чип и Дейл» выйдет весной 2022 года.
Sneakerella (аналог «Золушки») выйдет 18 февраля 2022 года. По сюжету главный герой работает на складе производства обуви, мечтает стать дизайнером кроссовок и встречает дочь преуспевающего игрока NBA.
Ноябрь 2021 года
- «Соколиный глаз» — 24 ноября;
- документалка The Beatles: Get Back — 25—27 ноября.
Декабрь 2021 года
- «Дневник слабака» — 3 декабря;
- «Добро пожаловать на Землю» (документалка с Уиллом Смитом) – 8 декабря;
- «Книга Бобы Фетта» — 29 декабря.
2022 год
Январь — март
- «Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда» — 28 января;
- Sneakerella — 18 февраля;
- «Гордая семья: громче и гордее» — февраль;
- «Оптом дешевле» — март.
Апрель — июнь
- «Чип и Дейл: рейнджеры» — весна;
- «Нейт лучше, чем когда-либо» — весна.
Июль — сентябрь
- «Беймакс» — лето.
Октябрь — декабрь
- «Фокус-покус 2» — осень;
- «Пиноккио» — осень;
- «Звездные войны: Андор» — конец 2022 года;
- «Мисс Марвел» — конец 2022 года;
- «Симпсоны» 33 сезон;
- «Стражи Галактики: Специально к праздникам».
2023 год
- «Люди Икс ʼ97»;
- «Выиграть или проиграть» — осень 2023 года;
- «Тиана».
В декабре 2020 года Disney+ анонсировал около 50 проектов. По вселенной «Звездных войн» запланировано два спин-оффа «Мандалорца», мультсериал Star Wars: The Bad Batch о временах войн клонов, фильм «Лэндо», «История дроидов» про R2-D2, C-3PO и третьего, нового персонажа, фильм «Оби-Ван Кеноби», аниме-антология Star Wars: Visions и ряд других проектов.