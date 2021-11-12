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Disney+ опубликовал перечень премьер до 2023 года: «Чип и Дейл», «Мисс Марвел» и 33 сезон «Симпсонов»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

12 ноября стриминговый сервис Disney+ в рамках своей второй годовщины представил будущие проекты. Новые и старые подписчики, которые вернутся на платформу, получат подписку на один месяц Disney+ за $2, если они зарегистрируются до воскресенья, 14 ноября (дальше подписка будет как обычно — $8).

Disney+ уже показал премьеру перезапуска фильма «Один дома».

8 декабря состоится релиз документального фильма «Добро пожаловать на Землю» — в ленте Уилл Смит исследует флору и фауну.

Фильм «Чип и Дейл» выйдет весной 2022 года.

Sneakerella (аналог «Золушки») выйдет 18 февраля 2022 года. По сюжету главный герой работает на складе производства обуви, мечтает стать дизайнером кроссовок и встречает дочь преуспевающего игрока NBA.

Ноябрь 2021 года

  • «Соколиный глаз» — 24 ноября;
  • документалка The Beatles: Get Back — 25—27 ноября.

Декабрь 2021 года

  • «Дневник слабака» — 3 декабря;
  • «Добро пожаловать на Землю» (документалка с Уиллом Смитом) – 8 декабря;
  • «Книга Бобы Фетта» — 29 декабря.

2022 год

Январь — март

  • «Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда» — 28 января;
  • Sneakerella — 18 февраля;
  • «Гордая семья: громче и гордее» — февраль;
  • «Оптом дешевле» — март.

Апрель — июнь

  • «Чип и Дейл: рейнджеры» — весна;
  • «Нейт лучше, чем когда-либо» — весна.

Июль — сентябрь

  • «Беймакс» — лето.

Октябрь — декабрь

  • «Фокус-покус 2» — осень;
  • «Пиноккио» — осень;
  • «Звездные войны: Андор» — конец 2022 года;
  • «Мисс Марвел» — конец 2022 года;
  • «Симпсоны» 33 сезон;
  • «Стражи Галактики: Специально к праздникам».

2023 год

  • «Люди Икс ʼ97»;
  • «Выиграть или проиграть» — осень 2023 года;
  • «Тиана».

В декабре 2020 года Disney+ анонсировал около 50 проектов. По вселенной «Звездных войн» запланировано два спин-оффа «Мандалорца», мультсериал Star Wars: The Bad Batch о временах войн клонов, фильм «Лэндо», «История дроидов» про R2-D2, C-3PO и третьего, нового персонажа, фильм «Оби-Ван Кеноби», аниме-антология Star Wars: Visions и ряд других проектов.