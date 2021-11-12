Наїзд на дітей у Харкові: водія Toyotа відправили у СІЗО із можливістю вийти під заставу

Київський районний суд Харкова на засіданні 12 листопада відправив у СІЗО водія, який 11 листопада збив на пішохідному переході двох 13-річних дітей. Він може вийти із СІЗО під заставу у 340 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Прокуратура просила заставу у 10 мільйонів гривень, вона буде оскаржувати це рішення суду.

Сам підозрюваний сказав «Суспільному», що «згоден із провиною».