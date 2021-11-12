Наїзд на дітей у Харкові: водія Toyotа відправили у СІЗО із можливістю вийти під заставу

Київський районний суд Харкова на засіданні 12 листопада відправив у СІЗО водія, який 11 листопада збив на пішохідному переході двох 13-річних дітей. Він може вийти із СІЗО під заставу у 340 тисяч гривень.
Про це повідомляє «Суспільне».
Прокуратура просила заставу у 10 мільйонів гривень, вона буде оскаржувати це рішення суду.
Сам підозрюваний сказав «Суспільному», що «згоден із провиною».
- ДТП у Харкові сталась 11 листопада о 15:20. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської позашляховик Toyota збив дітей, не зупинившись на червоне світло, а одного з них протягнув дорогою через все перехрестя. Поліція перевіряла водія на наркотики, оскільки раніше він притягувався за виробництво чи зберігання наркотичних засобів.
- Врешті у крові водія знайшли метадон. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.