Наезд на детей в Харькове: водителя Toyota отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог

Киевский районный суд Харькова на заседании 12 ноября отправил в СИЗО водителя, который 11 ноября сбил на пешеходном переходе двоих 13-летних детей. Он может выйти из СИЗО под залог в 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Суспільне».

Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен, она будет обжаловать решение суда.

Сам подозреваемый сказал «Суспільному», что «согласен с виной».