Наезд на детей в Харькове: водителя Toyota отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог

Киевский районный суд Харькова на заседании 12 ноября отправил в СИЗО водителя, который 11 ноября сбил на пешеходном переходе двоих 13-летних детей. Он может выйти из СИЗО под залог в 340 тысяч гривен.
Об этом сообщает «Суспільне».
Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен, она будет обжаловать решение суда.
Сам подозреваемый сказал «Суспільному», что «согласен с виной».
- ДТП в Харькове произошло 11 ноября в 15:20. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской внедорожник Toyota сбил детей, не остановившись на красный свет, а одного из них протащил по дороге через весь перекресток. Полиция проверяла водителя на наркотики, поскольку раньше он привлекался за производство или хранение наркотических средств.
- В итоге в крови водителя нашли метадон. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.