Наезд на детей в Харькове: водитель Toyotа был под действием метадона, дело переквалифицировали

Анализ мочи 34-летнего водителя автомобиля Toyotа, который сбил двух детей на переходе в Харькове, показал, что в момент наезда на людей подозреваемый находился под действием синтетического наркотика метадона.

Об этом сообщает местное издание «Depo.Харьков» со ссылкой на слова пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Дело переквалифицировали в более строгую статью — теперь водителю вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.

Прокуратура в суде будет требовать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Как передает NewsRoom, Чубенко добавил, что сам подозреваемый отрицал, что был под наркотиками. ДТП он объяснил невнимательностью, поскольку якобы засмотрелся в телефон и не заметил красный свет.

Кроме этого стало известно, что водитель Toyotа нарушил условия испытательного срока. В этом году он был осужден за кражу фотоаппарата и приговорен к 3 годам с испытательным сроком на 1 год. Теперь наказание в виде 3 лет лишения свободы ему могут частично или полностью прибавить к приговору по делу о ДТП.