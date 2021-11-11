В Харькове на пешеходном переходе водитель сбил двоих детей. Полиция проверяет его на наркотики

В Харькове на пешеходном переходе водитель поехал на красный свет светофора и сбил двоих детей. Полиция проверяет его на наркотики.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
«Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14. По предварительным данным, в результате аварии травмировались тринадцатилетние парень и девушка», — говорится в сообщении.
Автомобиль вылетел на пешеходный переход и сбил двоих детей. Парня водитель протащил под колесами авто через весь перекресток.
Как отметил министр внутренних дел Денис Монастырский, правоохранители заподозрили, что водитель находится под действием наркотиков или психотропных веществ, поэтому он проходит тест.
«Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда», — рассказал министр.
- 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. Скорость Infiniti превышала 100 км/ч. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое парней 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Ранее 16-летний водитель Николай Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и штрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут», и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.