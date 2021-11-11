В Харькове на пешеходном переходе водитель сбил двоих детей. Полиция проверяет его на наркотики

В Харькове на пешеходном переходе водитель поехал на красный свет светофора и сбил двоих детей. Полиция проверяет его на наркотики.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

«Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14. По предварительным данным, в результате аварии травмировались тринадцатилетние парень и девушка», — говорится в сообщении.

Автомобиль вылетел на пешеходный переход и сбил двоих детей. Парня водитель протащил под колесами авто через весь перекресток.

Как отметил министр внутренних дел Денис Монастырский, правоохранители заподозрили, что водитель находится под действием наркотиков или психотропных веществ, поэтому он проходит тест.

«Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда», — рассказал министр.