У Харкові на пішохідному переході водій збив двох дітей. Поліція перевіряє його на наркотики

У Харкові на пішохідному переході водій поїхав на червоне світло світлофора та збив двох дітей. Поліція перевіряє його на наркотики.

Про це пише пресслужба Нацполіції у Харківській області.

«Інформація про те, що автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, надійшла до поліції 11 листопада о 15:14. За попередніми даними, в результаті аварії травмувалися тринадцятирічні хлопець і дівчина», — йдеться у повідомленні.

Автомобіль вилетів на пішохідний перехід та збив двох дітей. Хлопця водій протягнув під колесами авто через усе перехрестя.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці запідозрили, що водій перебуває під дією наркотиків чи психотропних речовин, тому наразі він проходить тест.

«Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу — незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду», — розповів міністр.