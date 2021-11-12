Наїзд на дітей у Харкові: водій Toyotа був під дією метадону, справу перекваліфікували

Аналіз сечі 34-річного водія автомобіля Toyotа, який збив двох дітей на переході у Харкові, показав, що у момент наїзду на людей підозрюваний перебував під дією синтетичного наркотику метадону.

Про це повідомляє місцеве видання «Depo.Харків» із посиланням на слова прессекретаря прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка.

Справу перекваліфікували на суворішу статтю — тепер водію закидають порушення правил безпеки дорожнього руху у стані спʼяніння (ч. 2 ст. 286-1 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 8 років.

Прокуратура в суді вимагатиме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як передає NewsRoom, Чубенко додав, що сам підозрюваний заперечував, що був під наркотиками. ДТП він пояснив неуважністю, оскільки нібито задивився в телефон та не помітив червоне світло.

Крім цього стало відомо, що водій Toyota порушив умови випробувального терміну. Цього року його було засуджено за крадіжку фотоапарата до 3 років із випробувальним терміном на 1 рік. Наразі покарання у вигляді 3 років позбавлення волі йому можуть частково чи повністю додати до вироку у справі про ДТП.