На Донбасі підірвалися двоє українських військових — вони загинули

У зоні бойових дій на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. Поранення виявилися смертельними.

Про це повідомляє штаб ООС.

Деталі загибелі військових командування поки що не повідомляє, але 79-а десантно-штурмова бригада вказала, що загинули її воїни — підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.

За даними штабу, за добу у зоні бойових дій було два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків — у районах селищ Зайцеве та Попасна. Бойовики вели вогонь із різних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Для придушення стрілянини українські військові відкрили вогонь у відповідь.