У Луганській області бойовики під час обстрілу пошкодили газопровід. Без газу залишилися 773 домівки

Російські найманці у Луганській області під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу села Нижнє. Через обстріл виникла пожежа — 773 абоненти залишилися без газопостачання (445 — у селі Нижнє, 328 — у селі Кримське).

Про це повідомляє пресслужба АТ «Луганськгаз».

Пошкодження газопроводу спричинило виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп й уникнути масштабної пожежі.