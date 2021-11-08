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У Луганській області бойовики під час обстрілу пошкодили газопровід. Без газу залишилися 773 домівки

Автор:
Софія Телішевська
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Російські найманці у Луганській області під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу села Нижнє. Через обстріл виникла пожежа — 773 абоненти залишилися без газопостачання (445 — у селі Нижнє, 328 — у селі Кримське).

Про це повідомляє пресслужба АТ «Луганськгаз».

Пошкодження газопроводу спричинило виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп й уникнути масштабної пожежі.

Наразі фахівці обстежують газопровід та встановлюють ступінь його пошкодження.