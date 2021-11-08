У Луганській області бойовики під час обстрілу пошкодили газопровід. Без газу залишилися 773 домівки

Російські найманці у Луганській області під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу села Нижнє. Через обстріл виникла пожежа — 773 абоненти залишилися без газопостачання (445 — у селі Нижнє, 328 — у селі Кримське).
Про це повідомляє пресслужба АТ «Луганськгаз».
Пошкодження газопроводу спричинило виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп й уникнути масштабної пожежі.
Наразі фахівці обстежують газопровід та встановлюють ступінь його пошкодження.
- 7 листопада у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий, а ще двоє отримали поранення.