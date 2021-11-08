В Луганской области боевики при обстреле повредили газопровод. Без газа остались 773 дома

Российские наемники в Луганской области при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи села Нижнее. Из-за обстрела возник пожар — 773 абонента остались без газоснабжения (445 — в селе Нижнее, 328 — в селе Крымское).

Об этом сообщает пресс-служба АО «Луганскгаз».

Повреждение газопровода повлекло за собой возникновение огненного факела высотой несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.