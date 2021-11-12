Бойовики на Донбасі за добу відкривали вогонь 13 разів. Поранено українського військового

Бойовики на Донбасі за добу 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранено українського військового.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — наголосили військові.
За даними штабу російські найманці відкривали вогонь:
- біля Мар’їнки — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- у напрямку Новозванівки — тричі з артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;
- у районі Зайцевого — двічі з гранатометів різних систем, також був задіяний безпілотник, за допомогою якого скидали постріли ВОГ-17;
- біля Троїцького — з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Гнутового та Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів;
- у напрямку Широкиного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у бік Кримського — двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Окрім цього, на Луганщині військові помітили проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
«Станом на 7 годину ранку 12 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», — додали у штабі ООС.
- 7 листопада у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий, а ще двоє отримали поранення.
- 8 листопада російські найманці у Луганській області під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу села Нижнє. Через обстріл виникла пожежа, люди залишилися без газопостачання.