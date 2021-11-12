Бойовики на Донбасі за добу відкривали вогонь 13 разів. Поранено українського військового

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — наголосили військові.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Бойовики на Донбасі за добу 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранено українського військового.

біля Троїцького — з великокаліберних кулеметів;

неподалік Гнутового та Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів;

у напрямку Широкиного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

у бік Кримського — двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Окрім цього, на Луганщині військові помітили проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

«Станом на 7 годину ранку 12 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», — додали у штабі ООС.