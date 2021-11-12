Боевики на Донбассе за сутки открывали огонь 13 раз. Ранен украинский военный

Боевики на Донбассе за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — подчеркнули военные.
По данным штаба российские наемники открывали огонь:
- около Марьинки — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- в направлении Новозвановки — трижды из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Зайцево — дважды из гранатометов разных систем, также был задействован беспилотник, с помощью которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17;
- возле Троицкого — из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Гнутово и Луганского — из станковых противотанковых гранатометов;
- в направлении Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в сторону Крымского — дважды из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, в Луганской области военные заметили пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
«По состоянию на 7 часов утра 12 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — добавили в штабе ООС.
- 7 ноября в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения.
- 8 ноября российские наемники в Луганской области при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления возле села Нижнее. Из-за обстрела возник пожар, люди остались без газоснабжения.