Боевики на Донбассе за сутки открывали огонь 13 раз. Ранен украинский военный

Боевики на Донбассе за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — подчеркнули военные.

По данным штаба российские наемники открывали огонь: