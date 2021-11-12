Антарктичний пінгвін доплив до Нової Зеландії. Він подолав 3 тисячі км, що велика рідкість

У Новій Зеландії на березі поселення Бердлінгс-Флет знайшли пінгвіна Аделі — він проплив 3 тисячі кілометрів з Антарктиди.

Про це пише The Guardian.

Виснаженого пінгвіна побачив місцевий житель. Тварина не заходила у воду і виглядала сильно втомленою. Чоловік побоявся, що пінгвін може стати жертвою собак, та викликав службу охорони природи.

Фахівці на місці встановили вид пінгвіна та відправили його до ветеринарного центру. Там тварину нагодували та обстежили.

Це третій такий випадок для країни. Востаннє пінгвіна Аделі бачили в Новій Зеландії у 1993 році, а до цього — у 1962 році. Фахівці запропонували повернути тварину до Антарктиди військовим літаком, але їм відмовили. У результаті пінгвіна випустили в бухту з надією, що він сам дістанеться додому.

Зоологи вважають, що ця ситуація може говорити про проблеми морської екосистеми через зміни клімату. Нагрівання вод океану змушує рибу йти з постійних місць проживання, через що пінгвінам доводиться долати великі відстані, щоб знайти їжу.