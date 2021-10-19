У водах Антарктики знайшли хімікати, ртуть та нікотин. Науковці занепокоєні глобальним забрудненням океану

Фахівці Національного антарктичного наукового центру оприлюднили результати дослідження факторів забруднення флори та фауни Антарктики, яка є найменш населеним та найчистішим регіоном на планеті.
Дослідники встановили, що хімічні забруднювальні речовини антропогенного походження (викликаного діяльністю людини) вже потрапили навіть у води Антарктики.
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що вміст накопичених забрудників змінюється залежно від місця організму в харчовому ланцюжку, адже під час поїдання забрудненої жертви хижак акумулює забрудники з її тканин.
Тому аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів: водоростей – макрофітів, морських зірок, морських їжаків, риб, тюленів-крабоїдів та пінгвінів. Загалом дослідники відібрали 14 проб.
Які ж забруднювальні речовини знайдені:
- ртуть — виявлені токсичні концентрації у більшості проб (8 з 14).
Ртуть є природним важким металом. Джерелами її розповсюдження є вулкани, лісові пожежі та спалення вугілля, торфу тощо в теплоелектростанціях. Наразі рівні ртуті в довкіллі зростають також через видобуток корисних копалин та викиди целюлозно-паперової промисловості. Найімовірніше, в Антарктиду ртуть потрапляє переважно з переносом атмосферних мас і випадає з опадами.
Цей елемент може вбудовуватися в організми морських жителів у формі метилртуті, яка є високотоксичною і може становити загрозу для людини за умови частого споживання морепродуктів.
- нові фосфороорганічні вогнетривкі речовини і пластифікатори.
- діоксини і пов’язані з ними речовини знайдені у низьких (нешкідливих для здоров’я людини чи природи) концентраціях.
- антипірени знайдені у всіх пробах.
Це такі речовини, які додаються до певних промислових товарів, щоб знизити ризик їхнього спалахування (просочування шин, пластикові контейнери для телевізорів та екранів комп’ютерів тощо).
- 33 забрудники особливого занепокоєння.
Це новий тип забруднювальних речовин, які можуть мати негативні наслідки для довкілля чи здоров’я людини, але поки що не регулюються жодним законодавством.
Загалом рівень забруднення проб з Антарктики є нижчим, ніж в Європейських морях, оскільки на крижаному континенті немає постійного населення та промисловості.
«Але тривожним є сам факт їхньої наявності в такому віддаленому від людської діяльності регіоні. Якщо перелічені вище речовини знайдені навіть у Антарктиці, це значить, що вони поширюються без обмежень по всій планеті та становлять загрозу для всіх без винятку екосистем», — наголошують науковці.
Отримані в майже безлюдній Антарктиді дані є вагомим аргументом на користь спільних глобальних дій для виведення з виробництва чи заміни виявлених стійких біоаккумулюючих хімічних речовин на більш «екологічні» альтернативи.