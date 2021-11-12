Антарктический пингвин доплыл до Новой Зеландии. Он преодолел 3 тысячи километров, что большая редкость

В Новой Зеландии на берегу поселения Бердлингс-Флэт нашли пингвина Адели — он проплыл 3 тысячи километров из Антарктиды.

Об этом пишет The Guardian.

Изможденного пингвина увидел местный житель. Животное не заходило в воду и выглядело сильно устывшим. Мужчина побоялся, что пингвин может стать жертвой собак и вызвал службу охраны природы.

Специалисты на месте установили вид пингвина и отправили его в ветеринарный центр. Там животное накормили и обследовали.

Это третий подобный случай для страны. Последний раз пингвина Адели видели в Новой Зеландии в 1993 году, а до этого — в 1962 году. Специалисты предложили вернуть животное в Антарктиду военным самолетом, но им отказали. В итоге пингвина выпустили в бухту с надеждой, что он сам доберется домой.

Зоологи считают, что эта ситуация может говорить о проблемах морской экосистемы из-за изменений климата. Нагревание вод океана вынуждает рыбу уходить из постоянных мест обитания из-за чего пингвинам приходится преодолевают большие расстояния, чтобы найти пропитание.