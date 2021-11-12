Зеленський просить Грузію допустити до Саакашвілі українських лікарів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі. Глава держави порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський окремо наголосив на неприпустимості застосування до Саакашвілі непропорційних заходів примусу та попросив надати його матері доступ до сина.

Також з огляду на стан здоров’я політика Зеленський попросив Грузію розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.

«Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян», — зазначив Володимир Зеленський.

Напередодні експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі врахував заклики Європейського суду з прав людини та пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної клініки.

Зазначимо, що Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Відтак адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.