Окупаційний суд в Криму заарештував адвоката Семедляєва. Раніше російські силовики намагалися його роздягти

Російський суд в окупованому Криму заарештував на 12 діб кримськотатарського адвоката Едема Семедляєва, якого звинувачують у «непокорі законним вимогам співробітників поліції».

Про це у Facebook повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

За її словами, підставою для арешту став один із двох протоколів, які у четвер вранці склав стосовно Семедляєва співробітник так званого центру боротьби з екстремізмом (центр «Е») Руслан Шамбазов.

Крім того, як повідомила Зудієва, на дружину адвоката Ельвіну Семедляєву прямо біля будівлі «суду» співробітники поліції склали протокол за «порушення правил паркування» із санкції Шамбазова.

25 жовтня стало відомо, що у Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції №3 силовики намагалися роздягти Едема Семедляєва та Назима Шеіхмамбетова, які захищають права фігурантів червоногвардійської справи «Хізб ут-Тахрір». Адвокати відмовилися, через що на них склали адмінпротокол через непокору «правоохоронним органам».