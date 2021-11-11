У ЄС рекомендують сертифікувати ще два препарати для лікування коронавірусу. До цього був лише «Ремдесивір»

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) пропонують сертифікувати ще два препарати для лікування коронавірусу. За весь час пандемії там авторизували лише один такий препарат — «Ремдесивір».

Про це пише пресслужба EMA.

Позитивний висновок щодо аналізу двох ліків — «Ронапрів» та «Регкірона» — надав комітет EMA з питань ліків для людей.

Остаточне рішення має ухвалити саме Агентство. Комітет рекомендує використовувати «Ронапрів» для лікування коронавірусу у дорослих та дітей від 12 років, яким не потрібен додатковий кисень і які мають підвищений ризик серйозного перебігу хвороби. Також «Ронапрів» можна використовувати і для профілактики коронавірусу.

За даними досліджень, 0,9% пацієнтів, які приймали «Ронапрів», були госпіталізовані або померли від коронавірусу. У групі плацебо таких було 3,4% пацієнтів.

Що стосується профілактики, то в рамках досліджень препарат приймали люди, які мали тісний контакт із зараженим коронавірусом членом родини, але не мали симптомів. Серед тих, хто отримав ліки, коронавірусом заразилися 29% людей, а серед тих, хто отримав плацебо, таких було 42,3%.