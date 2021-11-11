Ракети, двигунів до літаків та вибухівка. Міноборони отримало від СБУ озброєння на 1 млрд грн

Вперше в історії України Служба безпеки передала Міністерству оборони конфіскований арсенал озброєння, який фігурував у багатьох кримінальних справах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Міноборони отримало озброєння на 1 мільярд гривень. Усе воно було вилучено контррозвідкою під час різних спецоперацій і пербувало під арештом як доказ. З урахуванням війни в Україні СБУ вирішила віддати озброєння на баланс військового відомства, а суд та уряд санкціонували передачу.

Що отримала армія?

Гранатомети, міни та постріли (боєприпаси) до гранатометів, 36 ракет 5В27Д для зенітного комплексу «Печора», складові частини до вогнепальної зброї, двигуни та комплектуючі до ударних вертольотів Мі-24 («Крокодил»), а також до літаків Су та МіГ, комплектуючі до бронетехніки, танків та реактивних систем залпового вогню, фосфорні, соляні кислоти та вибухівку.

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У СБУ зазначають, що більшість цього озброєння було завезено до України російськими держкомпаніями.