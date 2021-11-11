Ракеты, двигателей к самолетам и взрывчатка. Минобороны получило от СБУ вооружения на 1 млрд грн

Впервые в истории Украины Служба безопасности передала Министерству обороны конфискованный арсенал вооружения, который фигурировал во многих уголовных делах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Минобороны получило вооружения на 1 миллиард гривен. Все оно было изъято контрразведкой в ходе различных спецопераций и находилось под арестом как доказательство. С учетом войны в Украине, СБУ решило отдать вооружение на баланс военного ведомства, а суд и правительство санкционировали передачу.

Что получила армия?

Гранатометы, мины и выстрелы (боеприпасы) к гранатометам, 36 ракет 5В27Д для зенитного комплекса «Печора», составляющие части к огнестрельному оружию, двигатели и комплектующие к ударным вертолетам Ми-24 («Крокодил»), а также к самолетам Су и МиГ, комплектующие к бронетехнике, танкам и реактивным системам залпового огня, фосфорные, соляные кислоты и взрывчатку.

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В СБУ отмечают, что большинство этого вооружения было завезено в Украину российскими госкомпаниями.