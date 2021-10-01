На Донбассе правоохранители нашли тайник с оружием, похищенным в Крыму во время оккупации полуострова

В Авдеевке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, вероятно похищенных из Крыма во время оккупации полуострова.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.
Как отмечается, правоохранители получили информацию, что вывезенное с полуострова оружие может находиться на территории Донецкой области.
Во время проверки тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.
Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов, установку ПТУР и почти 14 тысяч патронов различного калибра.
Сейчас следователи выясняют происхождение оружия и боеприпасов, а также причастных к их незаконному хранению. Открыто уголовное производство по фактам похищения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
- Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении генералу российской армии за блокирование украинских частей в Крыму в марте 2014 года.
- Захват Крымского полуострова армией России начался 20 февраля 2014 года. 27 февраля российские войска захватили парламент и правительство АРК и начали блокировать части ВСУ. 16 марта оккупационная власть полуострова провела «референдум» за присоединение к России.
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.