На Донбассе правоохранители нашли тайник с оружием, похищенным в Крыму во время оккупации полуострова

В Авдеевке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, вероятно похищенных из Крыма во время оккупации полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Как отмечается, правоохранители получили информацию, что вывезенное с полуострова оружие может находиться на территории Донецкой области.

Во время проверки тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.