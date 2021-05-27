Офис генпрокурора объявил подозрение советнику министра обороны России, блокировавшему военную часть ВСУ в Крыму

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении генерал-полковнику Вооруженных сил России, который сейчас занимает должность советника министра обороны России, за блокирование воинской части Вооруженных сил Украины в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый командовал Южным военным округом ВС РФ. Он организовал окружение бронетранспортерами и блокировку воинской части А2272 первого батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, следователи установили, что генерал-полковник ВС РФ угрожал применением физического насилия и оружия, подстрекал офицеров батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управление береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены.

Производство расследуется по статьям о пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, пособничестве в ведении агрессивной войны.

Офис генпрокурора не называет фамилию чиновника, но из открытых источников известно, что командующим Южного военного округа ВС РФ с 2010 по 2016 год был генерал Александр Галкин.