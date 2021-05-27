Офіс генпрокурора оголосив підозру раднику міністра оборони Росії, який блокував військову частину ЗСУ у Криму

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру генерал-полковнику Збройних сил Росії, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони Росії, за блокування військової частини Збройних сил України у Криму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний командував Південним військовим округом ЗС РФ. Він організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.

Окрім того, слідчі встановили, що генерал-полковник ЗС РФ погрожував застосуванням фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів першого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради.

Провадження розслідується за статтями про пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни.

Офіс генпрокурора не називає прізвище чиновника, але з відкритих джерел відомо, що командувачем Південного військового округу ЗС РФ з 2010 по 2016 рік був генерал Олександр Галкін.