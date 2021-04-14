Відкрив ворота окупантам: прокуратура оголосила про підозру колишньому керченському прикордоннику

Прокуратура АР Крим оголосила підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби за статтею про державну зраду.

Про це пише пресслужба місцевої прокуратури.

Там зазначили, що в лютому 2014 року командир цього загону був залучений до виходу корабельно-катерної групи з півострова. Через це обов’язки командира перейшли до його першого заступника, який мав контролювати охорону військової частини № 1472 в Керчі.

«Однак підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини № 1472 Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України автобуси з представниками ЗС РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави в безперешкодному доступі до зазначеної військової одиниці ЗС України», — розповіли у прокуратурі.