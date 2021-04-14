Открыл ворота оккупантам: прокуратура объявила о подозрении бывшему керченскому пограничнику

Прокуратура АР Крым объявила подозрение бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы по статье о государственной измене.

Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.

Там отметили, что в феврале 2014 года командира этого отряда привлекли к выходу корабельно-катерной группы с полуострова. Поэтому обязанности командира перешли к его первому заместителю, который должен был контролировать охрану воинской части № 1472 в Керчи.

«Однако подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, дал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части № 1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единице ВС Украины», — рассказали в прокуратуре.