Открыл ворота оккупантам: прокуратура объявила о подозрении бывшему керченскому пограничнику

Прокуратура АР Крым объявила подозрение бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы по статье о государственной измене.
Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.
Там отметили, что в феврале 2014 года командира этого отряда привлекли к выходу корабельно-катерной группы с полуострова. Поэтому обязанности командира перешли к его первому заместителю, который должен был контролировать охрану воинской части № 1472 в Керчи.
«Однако подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, дал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части № 1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единице ВС Украины», — рассказали в прокуратуре.
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