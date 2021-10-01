На Донбасі правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, яку викрали в Криму під час окупації півострова

В Авдіївці виявили арсенал зброї та боєприпасів, ймовірно викрадених із Криму під час окупації півострова.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим та Севастополя.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що вивезена з півострова зброя може перебувати на території Донецької області.

Під час перевірки схованку зі зброєю та боєприпасами знайшли на території гаражного кооперативу Авдіївки.