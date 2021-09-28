СБУ запобігла «розпродажу» арсеналу військової частини в Миколаєві

Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця, який розпродавав арсенал зброї, що зберігався на складах однієї з військових частин в Миколаєві.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, організатором розпродажу був начальник складу ракетно-артилерійського озброєння. Він викрадав зброю і зберігав її за територією складу неподалік від військової частини. Вкрадений арсенал розпродавався «зацікавленим особам» і місцевому криміналітету.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Facebook / СБУ

Оперативники спецслужби затримали військовослужбовця під час продажу 15 гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами та пʼяти протитанкових гранатометів РПГ-22.

Під час обшуків у сховищі вкраденого арсеналу знайшли 40 артилерійських і мінометних мін, 129 пострілів ПГ-7 для РПГ, майже 600 артилерійських снарядів, 216 гранатометних пострілів ВОГ17, майже 600 освітлювальних реактивних ракет, 49 набоїв до мінометних мін, 8 розривних зарядів, димові та протитанкові гранати, майже 34 тисяч набоїв різного калібру та 49 детонаторів М6 і М12.

Військовому повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК). СБУ зараз встановлює спільників військового.