У Київській області з 13 листопада для входу у громадський транспорт потрібен COVID-документ

Від суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області працюватиме з посиленими обмежувальними заходами.
Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком, але їздити в автобусах, маршрутках і електричках зможуть тільки пасажири, які матимуть один із COVID-документів:
- COVID-сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту (чинний 72 год.);
- довідка про одужання.
«Коли Київщину тільки ввели до «червоної» зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості. Саме тому закликаю жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись», — зазначив Володін.
- Наразі в Україні спостерігається щоденне збільшення кількості летальних випадків та приросту числа нових хворих. Дедалі більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко пояснює, що така статистика є «відгомоном» і зберігатиметься упродовж 2—3 тижнів.
- Запровадження «червоних» зон у 18 регіонах країни пришвидшило темпи вакцинації, тож очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде убережений від складного перебігу хвороби.
- В Україну нещодавно доставили 4,3 мільйона доз вакцини від компаній Moderna та Pfizer, також у нас є препарати CoronaVac і AstraZeneca — усі вони безпечні та пройшли сертифікацію ВООЗ.