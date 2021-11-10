У РНБО відповіли на звинувачення Авакова. Той казав, що папки із прізвищами для санкцій видавали за кілька хвилин до засідань

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, який заявляв, що папку зі списками компаній чи людей, щодо яких мають запровадити санкції, видавали за декілька хвилин до початку засідання.

Свою позицію Данілов озвучив під час брифінгу після засідання РНБО, яке відбулось у середу, 10 листопада.

«Дійсно, ряд питань, які розглядають таємно, видаються безпосередньо перед засіданням РНБО під підпис. Після засідання документи, які мають гриф «таємно», здаються кожним членом Ради нацбезпеки. Ми не можемо видавати заздалегідь, тільки безпосередньо перед засіданням. Кожен член Ради нацбезпеки може з ними ознайомитись, ставити питання. Голосування по кожному питанні є персональним, лист [із результатами] голосування зберігається у секретаріаті РНБО. Якщо людина не згодна з тим чи іншим, вона може проголосувати проти. Голосування є таємним, однак інколи самі члени РНБО самі оголошують, як вони голосували», — пояснив Данілов.