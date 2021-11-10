Арсен Аваков не має наміру йти до партії ексспікера Ради Розумкова і назвав це фейком від Офісу президента. В ОП відповіли

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має наміру створювати спільну партію із ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим чи приєднуватися до політсили останнього. Він заявив, що ця інформація — фейк від Офісу президента.

Аваков записав відео про те, що «після переляку та тривалої наради» голови ОП Андрія Єрмака та його радника Михайла Подоляка, Офіс президента вирішив «контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Розумков».

Він відповів Єрмаку та Подоляку словами з роману «Дюна» Френка Герберта: «Страх вбиває розум. Не бійтеся! Концентрація розумних людей викликає страх лише у слабаків та дурнів, ви з яких будете?».

Відповідь Офісу президента

Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» відповів на слова Авакова наступне:

«Арсен Борисович неочікувано захопився цитатами з «Дюни», але у ці тижні на слуху другий фантастичний твір — серіал «Вторгнення» від Apple TV. До речі, дуже цікавий та небанальний проєкт. Сюжет серіалу розвивається низкою неприємних подій та різних глобальних інцидентів, які, як здається спочатку, не повʼязані між собою. Але у певний момент зʼясовується, що вони не тільки повʼязані — за ними стоїть конкретна деструктивна сила, яка руйнує нормальне життя суспільства. Нічого не нагадує? Зараз у Арсена Борисовича достатньо вільного часу, щоб, можливо, замислитися над тим, хто і навіщо зі старої гвардії продукує зараз весь цей каскад фейків і медійних істерик, які не мають до реального життя жодного відношення, але явно системно отруюють життя країни. А що стосується «довгих нарад» в ОП, то треба ж розсудливо оцінювати предмет, порушений Арсеном Борисовичем. Повсякденна діяльність відставників, чиї прізвища згадані паном Аваковим та чиї управлінські «таланти» суспільство вже не раз відправляло на звалище, поки не дотягує навіть до 10-хвилинної наради. Для чого? Так, згоден, всі перелічені Аваковим дуже намагаються і витрачають чималі ресурси дружніх олігархів на свою політичну реанімацію. Але навіть олігархи не в змозі зробити невдах великими воїнами», — сказав Подоляк.