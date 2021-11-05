«Хоче повернути собі владу». В Офісі президента прокоментували інтервʼю Арсена Авакова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» висловився щодо учорашнього інтервʼю ексочільника МВС Арсена Авакова на телеканалі «Україна 24» олігарха Ріната Ахметова.

Колишній чиновник різко розкритикував рішення чинної влади та заявив про тиск з боку Офісу президента.

Подоляк назвав ці заяви «абсолютно традиційними», які розраховані на суспільне «безпамʼятство».

«Суспільство має зробити вигляд, що чує ці заяви не від людини, яка ще буквально вчора була владою. Але я розширив би рамки обговорення. Коли будь-яка людина, і зараз не про пана Авакова, довго перебуває на високій посаді, їй складно адаптуватися до життя без посади. Це просто психологія — люди сумують за владою та за можливостями, які дає ця влада», — зазначив радник глави ОП.

За словами Подоляка, Аваков просто намагається повернути собі владу, тому «ушляхетнює власне минуле» та шукає союзників в олігархічних структурах.

«Саме це ми й спостерігаємо на десятках прикладів. Різні «колишні» не змогли адаптуватися до цивільного життя без адреналіну від влади, не змогли знайти таку ж прибуткову активність, якою була для них політика. І тому намагаються повернутися», — вважає Подоляк.