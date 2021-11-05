«Хочет вернуть себе власть». В Офисе президента прокомментировали интервью Арсена Авакова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» высказался по поводу вчерашнего интервью экс-руководителя МВД Арсена Авакова на телеканале «Украина 24» олигарха Рината Ахметова.

Бывший чиновник подверг резкой критике решения действующей власти и заявил о давлении со стороны Офиса президента.

Подоляк назвал эти заявления «совершенно традиционными», рассчитанными на общественное «беспамятство».

«Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который ещё буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология — юди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает», — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Аваков просто пытается вернуть себе власть, поэтому «облагораживает собственное прошлое» и ищет союзников в олигархических структурах.

«Именно это мы и наблюдаем в десятках примеров. Разные «бывшие» не смогли адаптироваться к гражданской жизни без адреналина от власти, не смогли обрести такую же прибыльную активность, какой была для них политика. И потому пытаются вернуться», — считает Подоляк.